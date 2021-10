Robaron la casa de Paulo Dybala y Oriana Sabatini mientras ellos estaban de viaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Paulo Dybala viajó esta semana a Rusia, para el partido de Champions League que su equipo, Juventus, disputó ante el Zenit. El argentino no jugó, pero igual estuvo presente y cuando llegó a Turín de vuelta, se tuvo que encontrar con una mala noticia.

Es que habían robado la casa donde vive con Oriana Sabatini, que también estaba afuera. El hurto fue por la madrugada y los ladrones lograron llevarse algunas joyas y una colección de relojes.

Dybala viajó el miércoles a suelo ruso, a pesar de que no estaba en la lista por una lesión de la que se recupera. Para su suerte, la Juve ganó por 1-0 en la tercera fecha del grupo H. En tanto Sabatini, que es cantante y actriz, estaba en Italia pero no en su hogar, cumpliendo con diferentes compromisos laborales.



Así, la casa en la que viven en Piamonte, a kilómetros de Turín, estaba sola. El robo fue de madrugada y según reporta La Nación, se presume que los delincuentes entraron por una ventana de la planta baja y se desconoce cuánto tiempo pasaron allí.



Fue un empleado de seguridad de la zona el que notó movimientos extraños y reportó la situación a la policía. Los ladrones lograron escapar.



Hasta ahora, no se sabe con exactitud qué se llevaron, pero sí se sabe que hurtaron joyas y una colección de relojes de primera línea que tiene Dybala. La pareja no ha hecho declaraciones, y su última actividad en redes ha sido para celebrar el cumpleaños de su perro Bowen.