Ricky Martin rompió el silencio tras críticas por su rostro: "No tengo nada que esconder"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ricky Martin fue uno de los personajes de la semana, por una aparición televisiva que despertó varios comentarios sobre su apariencia física.

El cantante puertorriqueño brindó una entrevista en la que lució irreconocible, con el rostro más hinchado que de costumbre, lo que de inmediato se interpretó como consecuencia de un retoque estético. En las redes sociales no demoraron en preguntarse qué le había pasado, y varios memes se hicieron virales.

Pasada la ola de los comentarios, este viernes Ricky Martin rompió el silencio, y negó haberse sometido a cualquier tratamiento.



A través de una serie de historias de Instagram, el intérprete de "Fuego contra fuego" y "La mordidita" hizo referencia a esta situación y manifestó: "Algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara, y yo no me he hecho nada en la cara. ¡Te lo juro! Si me pongo botox, si me pongo fillers, se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder".

“No me hice nada en la cara” explica @ricky_martin “fue una reacción a un suero” pic.twitter.com/DvgyUBf5Hi — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 1, 2021

Según su versión, el día de la entrevista que se hizo viral, lo único que hizo de distinto en su rutina fue ponerse un suero de multivitaminas. "Y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, donde simplemente me inflamé. Pero fuera de eso fue un día normal", dijo y explicó que prefirió no cancelar las entrevistas que tenía pactadas.



"Mi vida está normal, estoy muy saludable", aclaró Ricky Martin, que aprovechó el video para gesticular, tocarse la cara y demostrar que sus líneas de expresión y gestos están como siempre.