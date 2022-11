La revelación de Diego Brancatelli: "Tengo un problema de salud serio; quiero vivir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista argentino Diego Brancatelli ha estado en la mira en las últimas horas, por una discusión virtual con el influencer Santiago Maratea, quien se dedica a hacer importantes colectas para colaborar con causas sociales.

En Twitter, ambos tuvieron un picante ida y vuelta donde discutieron sobre la solidaridad y el rol del Estado. El primero llamó al segundo "Santi Manotea", y este último acusó al comunicador de ladrón.

El lunes, en el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial en C5N y del que Brancatelli forma parte, el periodista volvió sobre el tema. “Me parece un crack. No lo entiende, piensa que lo estoy cargando, yo quiero ser como él. Lo admiro. Es que sin laburar, sin saber qué hace, sin saber qué talento tiene, pasa la gorra y recauda guita”, dijo, irónico.

Pero después, mientras extendía la polémica, Brancatelli, que está a punto de irse al Mundial de Qatar, reveló que tiene un problema de salud y que se ha visto obligado a cambiar drásticamente su rutina.

“Un día, en la radio, cuando tenga más tiempo, voy a contar por qué en mi vida, este año, decidí dejar de hacer un montón de cosas. No es porque me fundí, porque si no, no podría ir a Qatar. Tengo un problema de salud, un problema de salud serio, y tengo que dejar de hacer cosas. Estoy obligado. Quiero vivir, quiero vivir más tiempo y me obligaron a dejar actividades. Dejé el supermercado, dejé la cervecería, el laburo en Pilar, dejé un montón de cosas para dedicarme a mis hijos y a mi familia. Y un tarado como este no va a venir a decir ni que robo, ni que me la gano del Estado”, relató, sin entrar en detalles sobre su afección.

Luego, en Twitter, manifestó: “No tengo que andar contando todo de mi vida. Pero tanta mentira y odio te obligan a hacerlo”.

El año pasado, Brancatelli estuvo internado por una neumonía generada por una complicación en su cuadro de coronavirus.