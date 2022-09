La respuesta de Karina Vignola cuando le dijeron que Gaspar salía a bailar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Karina Vignola y Gaspar Valverde resolvieron separarse luego de 15 años de relación. La medida fue tomada en buenos términos y después de intentar diversas reconciliaciones, según han confesado ambos.

Este miércoles, Vignola se prestó en sus historias de Instagram responder inquietudes de sus seguidores. Bajo la consigna "qué les gustaría saber de mí", Vignola respondió a diversas preguntas referidas a su cuidado personal y también al duro episodio de depresión que le ha tocado transitar.

Pero más allá de eso, hubo una pregunta peculiar vinculada a Gaspar Valverde. "Tu marido sale a bailar... ¿por qué no vas vos también?", la consultaron. Y ella respondió: "Ya no es mi marido y me encanta que se divierta bailando".

En otra pregunta le preguntaron a Vignola si no le gustaría volver a enamorarse y ella contestó: "Obvio. Estar enamorado de verdad es un estado increíble".