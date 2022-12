La respuesta de Christian Font cuando le dijeron "exizquierdista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En La Pecera (Azul FM) abordaron este lunes el enfrentamiento en redes sociales entre Pablo Mieres y Oscar Andrade. Mientras el ministro de Trabajo cuestionó la actitud del Frente Amplio en el caso Astesiano, el senador comunista lo calificó como "empleado del mes del Herrerismo".

En el programa periodístico de Ignacio Álvarez y Christian Font repasaron los comentarios de uno y otro, cargando tintas sobre los comentarios de Andrade. En cierto momento llegó un mensaje de un oyente cuestionando la actitud del también conductor de Teledoce.

"Ahí saltó el exizquierdista Font a pegarle al Boca y defender al empleado del Herrerismo", escribió el oyente.



Font recogió el guante. "¿Dijo (Mieres) algo que no fuera verdad? ¿Ha condenado Andrade en algún momento las dictaduras de Venezuela y de Cuba? No", expresó Font.

"No ser frenteamplista no significa ser de izquierda. Eso es lo que me parece que el Frente Amplio no termina de entender. Un partido que perdió 200.000 votos de una elección a otra, ¿no debería revisar un poco ese dogmatismo? ¿Dejaron de ser de izquierda esos tipos?", se preguntó.



Álvarez lo apoyó con el comentario: "El Frente Amplio no tiene el monopolio de la izquierda".