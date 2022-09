Recreando el beso de la polémica, Gerardo Romano besó a Flor de la V: mirá el video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gerardo Romano quedó en medio de la polémica cuando la actriz Paula Di Chello lo denunciara por abuso durante una escena de la telenovela Se dice amor que grabaron entre 2005 y 2006.

El actor de El marginal fue a los estudios de Intrusos para hablar del tema y terminó besando en vivo a Flor de la V cuando intentaba recrear la escena por la que la actriz lo denunció.

Romano narraba cómo había sido el beso que desencadenó la denuncia y cuando sintió que las palabras no alcanzaban, tomó la cara de la conductora y la besó. "Esto fue así, dame tu labio. Le hice así y la saqué", dijo el actor luego de morderle el labio inferior a De la V.

Y agregó: "Yo nunca mordí a nadie, actuando y sin actuar. Si hago de malo, trato de asustar". Por la reacción de la conductora, no se esperaba la demostración, y luego del momento, dijo que Romano no la no la había mordido, aunque pudiera parecer que lo había hecho.

El también abogado dijo en Intrusos: "Es la primera que alguien me denuncia por acoso". Allí también reconoció que intentó disculparse con su colega, pero no lo hizo. "Me nació pedirle disculpas, pero me mandé para atrás porque ella dijo que yo la corría por los pasillos y ese no soy yo", dijo.