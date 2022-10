La reacción de Tini ante los rumores de crisis con Rodrigo De Paul: "Estoy rebién hoy"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tini Stoessel llegó en las últimas horas a Argentina, tras una breve estadía en España, y fue abordada por un periodista de Socios del espectáculo (eltrece), que le hizo la pregunta clave: ¿cómo está con Rodrigo De Paul?

La duda surgió a partir de que explotaran los rumores de una profunda crisis en una de las parejas del año. No solo eso: la prensa aseguraba que ya habrían tomado la decisión de separarse, pero que no la comunicarían hasta luego del Mundial de Qatar, para no condicionar ni el rendimiento del jugador ni las opiniones del entorno.

Inmediatamente después de que esta versión tomara forma, Tini llegó a Madrid y se dejó ver por las calles con De Paul, sonriente y enamorada. Hay quienes dicen que fue a limar asperezas; ella, sin embargo, no admitió estar en crisis y se limitó a contar que está "rebién".

"Estoy súperbien, rebién", le dijo al periodista Tomás Díaz Cueto tras aterrizar en su país. Ante la insistencia sobre los rumores de crisis, la cantante contestó: "Lo que vos viste, estamos rebién", y utilizó las mismas palabras para reaccionar a todo lo que duró el interrogatorio.

Además, Tini dijo que no sabe si irá al Mundial de Qatar, y sobre la posibilidad de separarse luego de la Copa del Mundo, comentó: "No tengo ni idea de qué va a pasar mañana, pero estoy rebién hoy".

"Eso no te lo voy a contar, es mi relación personal", fue lo que añadió cuando el movilero intentó averiguar si habían superado algunas rispideces. "No tuvimos problema nunca en salir a tomar un café, a caminar. Nosotros nunca salimos a decir nada de la crisis, nunca nada de nada. Cuando yo tenga ganas de salir a decir algo, lo voy a salir a decir. Mientras tanto, vivo mi vida personal de la mejor manera que puedo".

Sobre el final y ante la pregunta de "si hay amor para rato" con el deportista, Tini declaró: "No sé qué decirte. Estamos viviendo el presente y la estamos pasando bárbaro".