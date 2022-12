Desde Qatar, Alaska reaccionó a las críticas en redes: "El nivel de envidia que manejan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Mundial de Qatar está en su recta final, y aunque buena parte de los enviados uruguayos se volvieron apenas se concretó la eliminación de la Celeste, están los que siguen generando contenidos desde lejos. Es el caso del equipo de Ovación, por ejemplo, pero también el de Alaska.

La youtuber y tiktoker viajó a la Copa del Mundo como parte del equipo de La Tele, y continúa generando contenido de los partidos, los fanáticos y de diferentes aspectos de la sede mundialista.

Caracterizada por un mensaje positivo y de buena energía, en las últimas horas Alaska sorprendió al volcarse a Twitter para contestar a las críticas. A la joven se la ha tildado de "mufa", y no faltaron los que se molestaron por su entusiasmo por la continuidad de Argentina en la competencia.

"Es impresionante el nivel de ENVIDIA que manejan acá y como están pendientes 24/7 de todo lo que hago. Cuando no me gusta un contenido directamente no lo consumo. Yo tranqui, estoy hace un mes en Qatar viviendo el sueño de mi vida, y los que critican lo miran desde sus casas", escribió en su perfil en la red social.

"Trabajo desde que soy chica y todo lo gané a base de esfuerzo. Les duele ver a una piba que le gusta el fútbol lograr lo que seguramente todos los que critican no van a lograr ni en 10 vidas. Y quizá la explicación sea esa: soy una piba", reflexionó.

Alaska también destacó cómo ha crecido en las redes desde que llegó a Qatar —acumula casi un millón de seguidores en YouTube—, agradeció el respaldo de la gente y valoró: "Si supieran la cantidad de gente que se me acerca todo el tiempo a tirarme buena onda y felicitarme por lo que hago se matan. Eso es un reflejo de la realidad, no lo que dicen acá tres boludos sin dar la cara… ¡Que no les duela tanto el éxito ajeno!".

Cerró con humor: "'El hater olvida que, a los efectos del algoritmo, su comentario genera una mayor circulación de eso que tanto detesta. Y también olvida tener una vida propia'. Sigan dándome plata, boludos".

