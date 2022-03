Productor de “Noche de 10” saldó deudas y responde a reclamos de exintegrantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La interna del programa Noche D10, que en su nueva etapa va por el canal 1195 de DirecTV y en simultáneo por Radio Nacional, se vio sacudida días atrás cuando parte de sus integrantes abandonaron el ciclo, entre ellos los conductores Leonardo Galante, el transformista Mathy Escudero y María Elisa Areán, quien había sido incorporada para potenciar el proyecto.

Los escindidos emitieron un comunicado en el que dieron cuenta de sus reclamos por demoras en los pagos y cuestionaron que a un mes de emitido el programa no se hubieran firmado los contratos.

El responsable del programa, Luis Betarte, respondió a los cuestionamientos. Reconoció que hubo una demora en los pagos pero al 24 de marzo quedó al día con los reclamantes. Según sus cálculos, el atraso fue de “13 días”, dijo y exhibió los comprobantes de las transferencias.

El conflicto se desencadenó el día 7 de marzo cuando el programa cumplió un mes de emisiones. “Ese día me pidieron una reunión porque ellos pensaban que yo no les iba a pagar y plantearon también que la señora Areán no se sentía cómoda con su tarea”, cuenta Betarte.

De acuerdo a su testimonio, al otro día (8 de marzo) los 5 reclamantes ya no se presentaron. Desde entonces, el programa continúa con la conducción de Fernando Vilar y Sabrina Floras y la producción de Betarte y su hijo, los únicos que se mantienen del equipo.

Betarte también respondió a la demora en la firma de los contratos. Dijo que no se efectizó la rúbrica por la situación de uno de los funcionarios es jubilado y debía abrir una empresa para poder facturar. “Cuando planteé la situación a la señora Areán; ella respondió que podía facturarle pero me negué por sugerencia de mi contador. “Eso es ilegal”, me dijo”, relata.

“No tengo nada personal contra la señora Areán. Lo único que tengo hacia ella es agradecimiento”, complementa Betarte. Ambos comenzaron a trabajar juntos a comienzos de año para relanzar Noche D10 y “elevar el nivel”. En su nueva etapa, el programa comenzó el 7 de febrero.

El productor dijo que durante la reunión del 7 de marzo pidió para pagar los haberes correspondientes del primer mes de trabajo el día 9. “Todos sabemos lo difícil que está para los medios, para vender publicidad y también para cobrarla, más en un programa que si bien tiene 10 años, llevaba un mes en su nueva etapa”, dice Betarte.

El productor rechaza lo que a su juicio es una campaña de “escarnio público”, dado que ha resurgido diferencias que tuvo con otros comunicadores en el último año. “Es verdad que en algún caso he tenido problemas para pagar pero siempre pagué o hice convenios, como hace todo el mundo. Me hago responsable”, asegura y añade que estos antecedentes podrían haber influido en los reclamantes.

Sobre Areán, Galante, Escudero y los demás reclamantes, Betarte dice que tras los pagos del 24 de marzo quedó al día. “Solo queda pendiente los 7 días de marzo que se pagarán en abril”, asegura. Añade que no se hará cargo de reclamos por viáticos por combustible de Areán y otros componentes del grupo porque, a su juicio, no corresponderían.

Noche D10 se inició en radio El Espectador hace 10 años como un magazine de medianoche. Por su equipo de comunicadores han pasado Elsa Levrero, Cinthia Caballero, Bananita González, entre otros.

Luego, el programa tuvo una etapa en Radio Carve hasta el relanzamiento en 2022 en Radio Rural y DirecTV. “Tuvimos 3.200 invitados, del presidente de la república para abajo han venido todos”, asegura Betarte. Oriundo de Colonia, el productor también ha sido organizador de espectáculos y manager por varios años de la selección de Colonia.

“Lo único que quiero es que la gente conozca la verdad. Porque yo tengo una historia detrás. Me ha ido bien, mal y más o menos. ¿He quedado debiendo? Sí. Pero siempre me hice responsable”, asegura Betarte.

El productor agradece el respaldo de Fernando Marguery, director del canal 1195 de DirecTV, y al director de Radio Nacional, Edgardo Martirena, por el respaldo, a pesar de la situación. “El programa sigue como siempre, con Fernando (Vilar) y Sabrina Floras y un lindo equipo de columnistas”, dice.

“Estamos trabajando en paz absoluta”, concluye.