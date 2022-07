La primera foto de Chano Charpentier desde la clínica de desintoxicación: cómo está hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estado de salud de Chano Charpentier es, desde hace casi un año y por lo menos, motivo constante de preocupación. Por eso, cada vez que reaparece o afloran las buenas señales, los fanáticos festejan.

Eso pasó en las últimas horas, cuando se conocieron las primeras fotos de Chano desde la clínica de desintoxicación en la que se encuentra actualmente. El ex Tan Biónica fue ingresado luego de sufrir una descompensación disparada por un cuadro febril, a fines de mayo.

Entonces lo ingresaron al Sanatorio Otamendi, y de allí fue trasladado a la Clínica Avril, de psiquiatría, para continuar con un tratamiento acorde a sus necesidades. Y allí continúa aunque, según reveló su familia, se preparan para trasladarlo a un nuevo lugar, donde él podrá elegir si quiere estar.

Por lo pronto, este fue fin de semana de visitas y tanto su madre Marina como su hermano Bambi compartieron fotos que permiten ver cómo está Chano hoy. En todas las imágenes aparece sonriente, con el semblante tranquilo; en una de ellas, la que posteó Marina, se puede leer "La saqué yo con mamá", lo que daría la pauta de que el músico estuvo tras el posteo.

En esa imagen, de la que luego subió otra versión en historias, a Chano se lo podía ver al sol, al aire libre y con ropas coloridas. En tanto en la que subió su hermano, el también cantante Bambi, el entorno era el mismo pero el cantante de "Ciudad Mágica" había alternado sus pantalones amarillos por un jean", y aparecía abrazado a su hermano.

Días atrás, la madre de Chano había dialogado con el programa A la Barbarossa de Telefe, y allí contó cómo seguía su hijo tras la descompensación final. Dijo que pronto sería trasladado a una institución donde la estadía es voluntaria, y comentó: "Ojalá elija quedarse y esté el tiempo que digan sus profesionales, no la ley ni la justicia. Esto es otra cosa que hay que modificar. La ley dice 60 días, ¿con qué criterio se puede saber lo que una persona necesita?".

También declaró: "Hace 10 minutos me llamó por teléfono. Me dijo que me extraña y que se quiere ir. Que quiere estar en su casa, que extraña sus cosas, su perro y es lógico, porque ¿quién quiere estar internado?. Pero bueno, los profesionales determinarán hasta cuándo".