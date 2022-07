Preocupa la salud de Anuel: el cantante perdió mucho peso y dio explicaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cambio físico que presentó Anuel en las últimas semanas hizo preocupar a sus seguidores, que se volcaron a redes sociales para indagar en los motivos detrás de su delgadez.

El cantante perdió mucho peso, y no faltaron los que relacionaron eso a su reciente matrimonio con Yailin y las consecuencias de la vida en pareja. Pero las especulaciones también hicieron referencia a problemas de salud o eventualmente a consumo de sustancias.

“No entiendo. Ahora que si Anuel está bien flaco, que si las drogas... Mire, yo lo que estoy es ready”, aclaró el cantante en sus redes sociales. El intérprete de "China" y "Secreto" decidió tomar el control de la situación, romper el silencio y explicar los motivos de su bajo peso.

Entrevistado por el programa Alofoke Radio Show de República Dominicana, Anuel explicó que está sometido a una estricta dieta que realiza hace años, y que su delgadez es el resultado del tratamiento.

"En la quemadera de calorías Yailin me ayuda", bromeó el cantante. Después dijo: "Yo siempre he sido flaco, y no me había dado cuenta pero pa'l covid me puse gordo", y explicó que cuando se sintió incómodo consigo mismo, se enfocó en entrenarse y en hacer dieta. Estuvo en régimen alimenticio durante al menos dos años.

"Me mantengo flaco, estuve dos años comiendo bien pa' literalmente bajar", relató. "Estoy saludable, hago ejercicio, voy pa'l gimnasio".

En su cuenta de Instagram, Anuel dejó un fuerte mensaje dirigido a todos los rumores surgidos en torno a su figura: "YO VIVO LA VIDA COMO SEA QUE ME DE LA PUTA GANA!!!!!!! A MI NO ME IMPORTA LO QUE DIGAN".

Anuel, nacido Emmanuel Gazmey Santiago y antes presentado como Anuel AA, es uno de los raperos y artistas de música urbana más populares de la actualidad. El boricua fue pareja de la cantante Karol G, y meses atrás comenzó una relación con Yailin, con quien se casó en secreto.