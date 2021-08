El popular Nicky Jam lanzó "Magnum", su nuevo tema: mirá el videoclip

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El famoso rapero Nicky Jam presentó su nuevo álbum bajo el título Infinity. El nuevo trabajo abre con el tema Magnum, que en pocas horas superó el millón de reproducciones en You Tube.

"Dime qué vas a hacer que estoy buscando que me lo manejes // Voy a hacerte cosas y que tu te deje’ // y el Magnum que abajo me protege // Pa’ darte toda la noche y no te queje’”, comienza cantando Nicky en su nueva canción.

El videoclip, dirigido por Ariel Navarrete y producido por Maite Calzacorta se desarrolla en una fiesta underground en la que se ven destellos de Nicky y Jhay Cortez cantando en un escenario.

Aparte de este nuevo álbum, Nicky Jam anunció su próxima gira Infinity Tour 2022. Esta será la primera gira oficial del artista después de la pandemia que llegará a las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Cabe recordar que el músico es el intérprete de varios de los temas más escuchados de los últimos años como Te Boté y Equis, en las que compartió el éxito con figuras como J Balvin y Bad Bunny.