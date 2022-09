Polémica luego de desvinculación de Wilson Méndez de las radios públicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wilson Méndez no será parte de las transmisiones futboleras de Vamos que vamos, el equipo encabezado por Fabián Bertolini que en régimen de coproducción presta funciones en las radios públicas. El periodista identificado como hincha de Peñarol se encargó de aclarar que la decisión no provino de Bertolini, si no de las autoridades de los medios del Estado.

"Quiero puntualizar que Fabian Bertolini hizo lo posible para que yo pudiese seguir trabajando. Las autoridades de @RadioUruguayUy no me informaron las razones por las cuales me dejan sin laburo (yo me las imagino)", escribió para luego hablar de censura.

Una vez conocida la noticia, Gerardo Sotelo empleó la red social Twitter para echar luz sobre los motivos de la desvinculación.

"Wilson no fue despedido de Radio Uruguay porque no trabajaba para esta sino para una producción independiente. Siendo un connotado hincha y activista de un club de fútbol, era inaceptable que le asignaran la cobertura periodística de esa institución. Eso es todo", escribió el director del Secan.

Dejé de tener militancia política siendo periodista hace al menos treinta años. Justamente, para dedicarme a la actividad política abandoné la práctica del periodismo. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) September 14, 2022

Méndez respondió a este mensaje. "Con todo respeto, a ese argumento lo invalida tu propia trayectoria. Ser un connotado militante y activista de un partido político no te impidió desempeñarte como periodista ni ahora dirigir los medios públicos. Me dejaron sin trabajo por decir verdades incómodas para algunos", escribió.

Sotelo replicó luego que dejó la actividad periodística una vez que se dedicó a la militancia. "Dejé de tener militancia política siendo periodista hace al menos treinta años. Justamente, para dedicarme a la actividad política abandoné la práctica del periodismo", escribió.

Para responder a otro comentario crítico, el jerarca criticó las posturas de Méndez por su identificación con Peñarol. "Pueden ser hinchas pero no militantes, activistas, porque ser parte dificulta la capacidad de informar con independencia y ecuanimidad. En ningún medio serio del mundo se discute algo tan básico", comentó en Twitter.

Wilson Méndez ha señalado desde redes sociales y medios a periodistas que supuestamente tienen cierto favoritismo hacia Nacional, la llamada "prensa blanca".