Polémica con Juan Pablo Varsky que le "sacó" dos copas a Uruguay

Juan Pablo Varsky recibe por estas horas una andanada de mensajes de descontento de uruguayos luego de que en Twitter hiciera un ranking de las selecciones que han obtenido la Copa del Mundo. En el listado, el periodista argentino ubicó a Uruguay en el mismo nivel de Francia, con dos títulos.

La reacción no se hizo esperar porque Varsky seguramente solo consideró los logros de Uruguay en 1930 y 1950 sin incluir los títulos de 1924 y 1928, reconocidos por FIFA como campeonatos del mundo aunque se trató de competiciones olímpicas.

Uruguay tiene 4, me extraña que no sepa pic.twitter.com/OvLF0CyCp7 — Ana Laura Román (@AnaLauraRoman) December 19, 2022

La periodista uruguaya Ana Laura Román fue de las primeras en salir al cruce. "Uruguay tiene 4, me extraña que no sepa", respondió. En el mismo sentido se expresó Mario Uberti: "Error, para la FIFA los dos oros olímpicos de Uruguay en 1924 y 1928 cuenta como Campeonatos Mundiales y por eso publica que Uruguay tiene cuatro", escribió el periodista ex Canal 4.

Javier Máximo Goñi cortó grueso con el comentario: "No es mala información exclusivamente . Es falta de estudio, interés o mala fé", comentó al compartir la publicación de Varsky.

No es mala información exclusivamente . Es falta de estudio, interés o mala fé . https://t.co/az629gUCrT — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) December 19, 2022

Hasta el momento, no hubo una rectificación del periodista argentino.