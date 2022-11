Polémica con Chano en Uruguay: arengó al público a saltar las vallas y colarse en la VIP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago "Chano" Moreno Charpentier fue una de las principales atracciones de la primera jornada de America Rockstars, el megafestival que tuvo lugar el pasado fin de semana en Montevideo. El artista hizo vibrar al público con sus hits como solista y con los éxitos más recordados de Tan Biónica, pero también protagonizó el momento más polémico del evento.

Justo al terminar de cantar el tercer tema del repertorio, Tus Horas Mágicas, el músico descolocó a todos al dirigirse al público con un particular mensaje. "No puedo seguir así. No puedo cantar con una valla dividiendo ahí a la gente con un espacio en el medio", se quejó desde el escenario.

El artista se refería a las vallas que dividían al predio en dos: uno más alejado del escenario y otro llamado "VIP standing" para el que las entradas tenían un precio más alto.

"Qué ganas de que estuvieran acá adelante también", se dirigió Chano al público del sector posterior. Fue entonces que arengó: "Yo les recomiendo saltar. Salten la valla de una".

"¿A ustedes les molesta?", les preguntó a los espectadores más próximos al show. Y continuó: "Que vengan los de atrás, ¡salten! No pasa nada. ¿Cuánto pagaron ustedes?, ¿mucho más?, ¿o son todos invitados? ¡Que vengan los de atrás, che! Miren la fiesta que hay allá atrás".

A lo largo del show, Chano volvió en reiteradas ocasiones al tema: "¿Qué pasa allá atrás?", preguntaba. No obstante, antes de despedirse pidió disculpas por el exabrupto y explicó que todo se había tratado de una broma.

El show de Chano fue uno de los más anunciados para el festival que reunió miles de jóvenes en el faro de Punta Carretas. Además del ex Tan Biónica, se presentaron Nicki Nicole, Emilia Mernes, Brenda Asnicar, entre otros. El cierre estuvo a cargo del dj y productor musical Bizarrap.