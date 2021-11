Los picantes "me gusta" de Tania Tabárez tras las críticas a su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay perdió este martes en Bolivia ante los locales y una frase de Oscar Tabárez en la conferencia post partido quedó resonando en el ambiente. "No sé quién me puede exigir eso", dijo en referencia a una eventual renuncia.

Algunos periodistas criticaron con dureza las expresiones del entrenador, entre ellos Rodrigo Romano quien hasta el momento no había sostenido posiciones tan críticas al DT.

Calificó estas expresiones de Tabárez como "inconcebibles" e "inaceptables".La comunicadora Tania Tabárez (TV Ciudad) e hija del entrenador no se expresó directamente en su cuenta de Twitter pero sí dio "me gusta" a varios mensajes de respaldo al entrenador y otros que daban un sentido diferente a sus dichos.

En concreto, compartió un hilo del periodista Felipe Fernández en el que asegura que los dichos del DT no harían referencia a los dirigentes, sino a la prensa y/o a los aficionados. "Parece que el "no sé quién me puede exigir eso" está dirigido a prensa y público en general y no a los dirigentes. Con los dirigentes fue claro: "si se toman (las decisiones) se respetarán". Ojo la manija", escribió Fernández y recibió el pulgar arriba de Tania Tabárez.

Parece que el "no sé quién me puede exigir eso" está dirigido a prensa y público en general y no a los dirigentes. Con los dirigentes fue claro: "si se toman (las decisiones) se respetarán".



Ojo la manija — Felogolero (@Felogolero) November 17, 2021

La conductora de Todo carnaval (TV Ciudad) también dio "me gusta" un mensaje de Robert Moré por el que se declaraba "maestrista" y a otros que señalaban que en Eliminatorias anteriores (para 2010 y 2014) Uruguay estuvo en peores lugares de la tabla y aún así clasificó.

Además, dio pulgar arriba a una dura crítica al comentario de Rodrigo Romano. "Con razón en las pruebas PISA nos va tan mal. Si para muestra sobra un botón, aquí va una pequeña muestra de la nula capacidad de comprensión que tienen muchos, en este caso periodistas, en nuestro país. El problema es que escuchan lo que quieren, no comprenden lo que oyen", fue el mensaje referido a Romano que Tania Tabárez aprobó con un "me gusta".

Con razón en las pruebas PISA nos va tan mal. Si para muestra sobra un botón, aquí va una pequeña muestra de la nula capacidad de comprensión que tienen muchos, en este caso periodistas, en nuestro país.

El problema es que escuchan lo que quieren, no comprenden lo que oyen. https://t.co/7iRi8bltpZ — Gustavo Viñales (@Vinalesgustavo) November 17, 2021

También se hizo eco (con un retuit) de un video de una conferencia de Marcelo Bielsa en la que rechaza la posibilidad de renunciar y también dio pulgar arriba a una pregunta que se hizo Santiago Castro: "¿Desde cuándo los periodistas deportivos tenemos la potestad de exigir renuncias?".