Picante polémica con bloqueo: Laura Canoura canceló a Juan Ramón Rodríguez Puppo

Una polémica político - tuitera tiene por estas horas como protagonista a Laura Canoura. La artista llamó a no replicar "mensajes de odio" e hizo referencia a los comentarios del joven consejal colorado, Bauti Gil Castillo.

"¿Porqué le dan rt a los comentarios de odio de Bauti Gil Castillos? ¿Quién le rasca el lomo al perro después que mató a la gallina? No lo sigo, no comparto lo que dice y siempre por algún lado me llega. ¿No sería tiempo de silenciar los mensajes de odio, vengan de donde vengan?", se preguntó Canoura.

El comentario generó expresiones de rechazo en el entendido, para muchos, de que era un llamado a la censura. El propio Bauti Gil salió al cruce: "Cite un solo tweet mío donde incite al odio. ¿O no se banca una opinión diferente? Lo que sí le digo es que pedir censura no la aleja mucho del fascismo que dice rechazar. Seguiré disfrutando algunas de sus canciones, pero como ciudadana me deja mucho que desear", expresó el político colorado.

Juan Ramón Rodríguez Puppo también le salió el cruce y terminó bloqueado por Canoura. El panelista de Esta boca es mía "compartió" con ironía la idea de la artista. "Sí y encarcelar a los comunicadores de derecha y declarar de interés público los informativos de TV Ciudad y convertirlos en cadena nacional. Muy buena idea esa de ir por el lado de la censura a un pibe de 19 años. Porque de ahí a amordazar a Marguery o a Pancho Faig solo hay un paso", escribió. Luego añadió una captura del bloqueo de Canoura.

La artista reconoció que en estas horas intensificó el uso del botón de bloqueo en Twitter. "No me dan los dedos para bloquear gente que duplica la apuesta del odio...Estoy creándome un mundo paralelo Elon...no creo que haga falta que cierres Twitter...la distopía ya llegó!", escribió.

