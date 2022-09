Picante cruce entre Petinatti y Andrade por una broma del comunicador sobre el ataque a Cristina Kirchner

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Inventflix". Con esa palabra y en momentos en que en el Río de la Plata se habla del intento de atentado que sufrió la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, el comunicador Orlando Petinatti se convirtió en protagonista de la red social Twitter este viernes.

La broma generó aprobación por una parte y condena por otra. Uno de los que salió al cruce fue el senador frenteamplista Oscar Andrade. "Entre asco y pena", escribió al compartir una captura del tuit de Petinatti.

El conductor de Malos pensamientos no se quedó atrás y respondió. " El camino siempre es la NO violencia, en paz y en democracia. Parece que el senador no lo entiende así. Una PENA que el Frente de Seregni, Zelmar, Batalla y Licandro se haya transformado en este Frente de promotores de odio".

Entre asco y pena https://t.co/hv5tda8V4f — Óscar Andrade (@Oandradelallana) September 2, 2022

No es el primer cruce público entre Andrade y Petinatti. En 2018, el licenciado hizo un broma sobre la indumentaria elegida por el ahora senador para asistir a la gala de los Premios Iris. En aquella ocasión, Andrade vistió jeans y camiseta.

El camino siempre es la NO violencia, en paz y en democracia. Parece que el senador no lo entiende así. Una PENA que el Frente de Seregni, Zelmar, Batalla y Licandro se haya transformado en este Frente de promotores de odio. https://t.co/9lq7PWgphV — Orlando Petinatti (@OPetinatti) September 2, 2022

Además, Andrade se negó a participar de una entrevista en Malos pensamientos ante las invitaciones reiteradas de la producción del programa. "Nosotros invitamos a muchas figuras políticas. La mayoría viene. Cuando se niegan, me genera pena. No solo porque dicen “no” a una entrevista conmigo, sino que rechazan la posibilidad de hablarle a miles y miles de oyentes. Quizás no quieren escuchar ciertas preguntas o no tienen respuestas convincentes", había declarado Petinatti en entrevista con Sábado Show.