Picante contrapunto entre Patricia Madrid y Luis Alberto Heber

Luis Alberto Heber fue el invitado de este domingo en Polémica en el bar (Canal 10) donde dio cuenta de su gestión, se refirió a la situación de seguridad en el país y protagonizó al menos dos contrapuntos con la periodista Patricia Madrid.

En concreto, la panelista consultó al ministro del Interior sobre la efectividad de los operativos en contra del narcotráfico. Citó la cifra manejada por Heber sobre la existencia de 45 organizaciones dedicadas al comercio de drogas y preguntó: "Comenzó Polémica en el bar hablando de una serie de allanamiento y una gran cantidad de personas detenidas, le pregunto: de todos los operativos que usted describió, ¿cuántas de esas 45 bandas lograron desarticular?".

El ministro respondió que la operación Sauce, en Artigas, "iba directamente hacia una de las organizaciones más poderosas". Entonces Madrid replicó: "De todos los allanamientos y todos los operativos, lograron desarticular una de esas 45 organizaciones...".

"No"; respondió el ministro. "Mucho más, pero no tengo las cifras como para informar".

El siguiente contrapunto se dio cuando Robert Moré consultó Heber sobre si no estaba arrepentido de haber expresado que en ciertos barrios se podía salir "con cartera" y "dos meses y medio después "haya saltado el incremento de homicidios".

El ministro respondió que aquella afirmación tenía que ver con la baja de las rapiñas. "Si vinculás la cartera con los homicidios, no cierra. Como vienen bajando las rapiñas, hay mucha gente que me han dicho que volvieron a salir con cartera", comentó y añadió que el comentario provino de una dirigente que vive en Malvín norte.

Patricia Madrid acotó entonces: "No salgo en ningún barrio con cartera porque entiendo que la situación no da para salir con cartera. No da tampoco para salir con una minifalda. La situación que tenemos las mujeres en vía pública es muy distinta".