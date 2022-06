El picante comentario de Nacho Obes sobre "La máscara": "No hubiera podido hacer lo mío"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacho Obes lanzó un picante comentario en redes sociales sobre el formato de ¿Quién es la máscara?. "Con computadoras hacen que un deportista o una conductora canten de mentira. Es Tv, lo entiendo. Pero cantar es un arte, y para eso se entrena toda la vida. El formato es así, no es culpa del canal", escribió en Twitter.

El comentario del músico se produjo la noche de este jueves, mientras Teledoce emitía un nuevo capítulo del programa y se desenmascaró a Rino, quien resultó ser Ricardo Alarcón, expresidente de Nacional.

Quién es La Máscara.

Con computadoras hacen que un deportista o una conductora canten de mentira. Es Tv,lo entiendo. Pero cantar es un arte, y para eso se entrena toda la vida. El formato es así, no es culpa del canal.



No hubiera podido hacer lo mío.

Todo pasa por algo. 🙄 — Nacho Obes (@NachoObes) June 24, 2022

El tuit lo cerró con un indicio de que Obes estuvo cerca de ser parte del programa. "No hubiera podido hacer lo mío. Todo pasa por algo".

La salida de Obes de Santo y seña, anunciada en enero pasado, estuvo vinculada a propuestas que el artista había recibido y Canal 4 habría intercedido de alguna forma y no prosperaron.

Esto escribía Obes al oficializar su salida del programa de Ignacio Álvarez: "La Tv es un juego de unos pocos, despiadado, y de dudosa ética. Yo no me caso con nadie. Y aunque quieran cerrarme puertas, con esta guitarra llegaré a donde me propongo. Esto recién comienza".