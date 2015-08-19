Petinatti sobre la inseguridad: "Este país no se va a la mierda, ya se fue"

El conductor de Malos Pensamientos realizó una fuerte editorial tras la lectura de la noticia sobre la docente de 36 años que murió en plena rapiña a una fábrica de pastas.

Tras la muerte de la docente de 36 años, Diana Gonnet, que murió tras ser baleada durante un asalto en una fábrica de pastas del Parque Rodó, el licenciado Orlando Petinati, resolvió hablar del tema.

Petinati leyó esa noticia al aire y con total indignación sentenció que "ya no se puede más". Miró hacia la cabina y se ve que su operador le hizo seña, entonces comentó, "Tempone me dice, 'no te enrosqués, no te calentes, no empecés a decir las cosas que te gusta decir'", pero aún así lo hizo.

Comenzó su discurso refiriéndose al derecho de todo ciudadano a "vivir en un país dignamente, y no estamos ni viviendo, ni dignamente. Y nadie hace nada y los de arriba se cagan de la risa de nosotros", expresó.

Mientras sonaban un par de los clásicos audios que se oyen todas las tardes en Malos Pensamientos ('garcas, son todos garcas' e 'hijos de puta'), el licenciado lanzaba, "en vez de estar cuidándonos a nosotros están viendo a ver quién es el más traidor de todos".

La víctima podría haber sido cualquiera, reflexionó, "¿Y si esta chica iba con su hijo o hija?" Y agregó, "¿Cuál es la diferencia entre lo que está pasando hoy y lo que pasaba en los '60, con una banda de delincuentes que asolaba el país? Es lo mismo: robaban, secuestraban y mataban gente, como ahora. Es más, están más organizados ahora que antes. Este país no se va a la mierda, ya se fue a la mierda".

Entonces intentó frenarse, 'ya está, no voy a hablar más, me callé', pero la rabia pudo más y continuó. "Horrible. Horrible. Una mujer de 36 años que fue a comprar pasta ¡Caramba! Ordinarios. Ordinarios arriba y ordinarios abajo. Irrespetuosos, arriba y abajo. Terrajas, arriba y abajo. Ni honrados ni de primera".

Petinatti contó que se había puesto a leer toda la historia en la mañana, tras recibir un correo de un oyente que le brindaba datos sobre la docente y su familia, "¿saben lo que pasa? Somos un número para el Ministerio del Interior, no seres humanos. Somos un número para el gobierno. No hay más derechos humanos, porque si no te cuidan no existen los derechos humanos".

"En Brasil se sale a la calle a protestar, en Argentina se sale... este es un pueblo cornudo, porque es hincha de la política, en vez de hincha de uno mismo. La política no es fútbol. Cuando te pase a vos no te van a defender", dijo con enojo.

Acto seguido, recibió un mensaje que lo acusaba de 'facho' y le respondió, "ojalá te pase a vos. Y cuando te pase a vos, no voy a hablar".

El licenciado relató que Tempone le pedía que parara e intentaba calmarlo para que bajara el tono, pero "vivimos acá. Yo termino en la radio y vivo acá. Y nadie habla, todo el mundo mira para el otro lado, Amodio, el Sirpa, manga de delincuentes todos", finalizó.



Orlando Petinatti

durísimo