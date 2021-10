Petinatti pidió a la AUF que obligue a Tabárez a disculparse por los "esfínteres"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La derrota de Uruguay ante Argentina por 0-3 generó una ola de críticas a Oscar Tabárez, no solo por sus decisiones en cuanto a lo deportivo, sino por los comentarios posteriores al partido. "Hay que cerrar los esfínteres, todos, principalmente la boca", dijo el DT en conferencia de prensa.

La frase causó rechazó unánime en el periodismo deportivo. "No sé qué quiso decir, sería bueno que lo aclarara", dijo el periodista Jorge Da Silveira en A fondo (1010 AM). Federico Buysan (100% deporte) calificó como "fuera de tono" lo dicho por el DT y añadió: "No se entiende ni él mismo".

Orlando Petinatti fue a más con el repudio a las expresiones del DT. "El tipo llega a decir esto en una conferencia de prensa... Es el final. La AUF debería decirle: "Señor, usted tiene dos opciones. O graba un video pidiendo disculpas al pueblo uruguayo por sus expresiones desafortunadas o se retira". Es la forma que tiene la AUF de quitarse a este tipo que hace mucho daño, sobre todo a los jugadores", dijo en Malos pensamientos. "¿O no se dan cuenta de que los jugadores no quieren venir?", añadió.

"Es la oportunidad que tienen los dirigentes para decir: "Este tipo no nos representa", agregó.

El comunicador es uno de los más acérrimos exponentes del movimiento anti Tabárez. Desde su programa también criticó la "falta de liderazgo" en la selección.