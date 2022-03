Periodista Federico Leicht impedido de votar porque se negó a usar tapaboca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista Federico Leicht protagonizó un momento de tensión en un circuito de votación en Pocitos. El autor de Hegemonía y Cero a la izquierda, entre otros libros, acudió a votar en el referéndum de este domingo pero se negó a usar tapabocas, por lo que los funcionarios militares lo escoltaron hata la salida.

"Dejo constancia pública de que acudí a votar al circuito 348 en la calle Cavia. No pude hacerlo, se me exigió cubrirme la cara por parte del presidente de la mesa, a lo cual me negué. Dos efectivos de las Fuerzas Armadas, muy amablemente, me escoltaron hasta fuera del local", escribió Leicht.

El comunicador, quien ha criticado una "agenda global" detrás de los protocolos por el covid-19, también compartió un video mientras era escoltado del local.

"El coronavirus es un virus, como otros. ¿Hay riesgo? Sí, lo hay. Pero ¿es excusa parar el mundo?, ¿para usar tapaboca?, ¿para dejar de saludar con la mano?, ¿para destrozar la economía de los países y empobrecer a la clase media? Yo pienso que no. Todo eso tiene más que ver con una agenda global", declaró Leicht en entrevista con Sábado Show en marzo del año pasado.

