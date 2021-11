La peor noticia para Ana Inés Martínez. "Estoy y estaré rota"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ana Inés Martínez compartió con sus seguidores sus sentimientos de dolor ante la partida física de su abuela. "Se fue mi abu; la persona que más quería en este mundo", escribió el domingo al compartir algunas imágenes junto a su abuela.

"Me dio todo, todo, todo", agregó la comunicadora y describió lo intenso del vínculo. "Toda mi niñez y adolescencia almorzando juntas a la salida del colegio. Era la repostera del pueblo; y la mía obvio. Gracias a ella pude estudiar periodismo porque me bancó todos mis estudios. Me dio hasta lo que no tuvo. Y hoy trabajo de lo que trabajo gracias a ella", escribió.

"Estoy rota y triste como nunca lo estuve, y aunque tenga que poner cara linda por mi trabajo rápidamente, estaré rota de por vida", añadió la periodista de Subrayado y Punto penal.

La publicación de Ana Inés generó centenares de mensajes de aliento de sus seguidores, entre ellos de Catalina Ferrand, Paola Bianco, Noelia Campo, entre muchos otros.