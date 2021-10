El pedido de disculpas de Robert Moré por un chiste sobre la patada a Facundo Torres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futbolista William Machado ha estado en el centro de las críticas de los hinchas de Peñarol luego de que el jugador de Villa Española cometiera una dura falta que provocó la lesión de Facundo Torres.

Al comentar la noticia en Polémica en el bar, Robert Moré dijo que el futbolista se perderá el clásico ante Nacional. "A Machado le quiero decir, ya que está haciendo mandados, que me traiga azúcar y yerba", añadió con ironía el actor, que es un notorio hincha de Peñarol.

Más tarde, sin embargo, el panelista aclaró que se trataba de una broma y que no dudaba de las intenciones del jugador de Villa Española. "Me están diciendo que lo están amenazando a Machado, a él y a su familia. Quiero aclarar que lo que yo hice fue un chiste. Un comentario como se decía en el barrio. Vi la jugada y es una entrada fuerte pero no creo que tenga ninguna intención de lastimar", comentó.

Juan Miguel Carzolio, a su lado, lamentó que no se pueda hacer este tipo de chistes sin generar o alimentar una espiral de violencia.