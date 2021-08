Patricio Giménez reveló su secreto para ganarse al jurado de "Masterchef Celebrity 2"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patricio Giménez es una de las promesas de Masterchef Celebrity 2, el reality show culinario que se transmite los martes en Canal 10. Hace dos semanas, se ganó un elogio de los jurados tras preparar el que era "el primer puré" de su vida.



El hermano de Susana Giménez preparó un puré de coliflor para acompañar un bife de entrecot y Sergio Puglia lo celebró. "Ese puré me robó el corazón", le dijo antes de darle el delantal que le permitió entrar a la competencia.

Sin embargo, el músico argentino reveló que recién ahora está aprendió a cocinar. "Antes, mi vida era más pizzas y empanadas de delivery", le comentó al portal argentino Teleshow. "Pero cuando me mudé a una casa y me hice mi propia huerta, empezaron a salir cosas que no sabía para qué servían. Entonces empecé a googlear. De repente, me encontré con ocho zucchinis y tres calabazas. Así que no me quedó otra que buscar qué se podía cocinar con eso que iba cosechando".

Luego comentó que su secreto para aprender a cocinar fue mirar tutoriales de YouTube. "Aprendí por ahí", dijo. "Hoy en día, si querés te recibís de médico por YouTube... Siempre y cuando encuentres el canal indicado, ¿no?", agregó.

"Lo que más miedo me da es la repostería, porque además no me gusta mucho lo dulce y no soy de hacer tortas y todo eso. Pero bueno, sé que se vienen los desafíos, así que ya estoy probando hacer brownies como para estar preparado. Por otra parte, el mayor problema es que en el programa hay que trabajar a contra reloj", comentó.

"En tu casa, si vos hacés una pasta de cero, empezás con la harina y el huevo y, recién después de que hiciste los tallarines, ponés el agua a hervir. En cambio acá, si prendés la olla después de que terminaste de amasar, ¡fuiste!", agregó sobre la exigencia del formato.

Giménez también reveló cómo se prepara para cada programa. "Yo todavía no me hice mi casa, así que estoy viviendo en un hotel. Entonces, cuando tengo que grabar el programa, como me hice muy amigo de la gente de un bistró donde canté en el verano, Vero que es la dueña me presta la cocina y me enseña un poco", dijo.