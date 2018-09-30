Patricia Wolf emocionada con su primera marcha por la diversidad
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La conductora y modelo compartió una reflexión luego de haber participado junto a su esposa Agustina Zuasnabar de la convocatoria por igualdad de derechos para todos los colectivos de diversidad sexual.
Patricia Wolf participó este viernes de la marcha por la diversidad. En compañía de su esposa Agustina Zuasnabar y de su hijo Dani, la conductora y actriz vivió una jornada muy emotiva entre la multitud.
"Ni bien llegamos a la Plaza Independencia se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a la gente contenta y con ánimos de pasarla bien. Todos juntos marchando con un mismo objetivo. La libertad", escribió en una extensa reflexión en la red social Instagram.
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Ayer viví con mucha alegría mi primera Marcha por la Diversidad en Uruguay y quizás fue la primera para muchos. Fue la primera para Dani, mi hijo y para dos de sus mejores amigos. Así que tuvo un valor especial para mí. Ni bien llegamos a la Plaza Independencia se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a la gente contenta y con ánimos de pasarla bien. Todos juntos marchando con un mismo objetivo. La libertad. Porque la libertad no es lo que parece. Quizás pensemos que somos libres de ser como queremos luego de pasar por el tamiz de las costumbres y de la educación. Primero de nuestros padres en casa y luego de las instituciones, de lo que se espera de nosotros y lo que no. Todavía hay un camino muy largo para acercarnos a ese ideal. La tolerancia es esencial en esa línea hacia la libertad. Dentro de la diversidad sexual hay un grupo de personas con las que tenemos un gran debe como sociedad, ese fue el foco de la marcha. Porque el derecho a ser es URGENTE. Pedimos que se apruebe la Ley Trans y así asegurar la igualdad de oportunidades y derechos que son básicos pero que hoy no existen: el acceso al trabajo, a la educación y a la salud. Es un verdadero desafío. Me gusta desafiar lo establecido, dudar y cuestionarlo todo. Porque muchas cosas fueron establecidas por el ser humano como convenciones para garantizar la buena convivencia. Pero otras fueron promovidas para favorecer a algunos pocos o a algunas instituciones. Este mundo ha crecido gracias a la curiosidad y el cuestionamiento. Mucha gente ha muerto por eso. Muchos otros han sufrido. Han habido guerras y todavía las sigue habiendo. Crié a mi hijo con la intención de que sea lo más libre que le sea posible. Para que tome decisiones. Él no me pertenece, nadie le pertenece a nadie. Fue sólo un regalo y una oportunidad que se me dio para tratar de que este mundo pase a mejores manos con cada generación; sanemos cosas oscuras de nuestro pasado y podamos darnos cuenta de que lo que se viene depende de nosotros y puede ser hermoso. Gracias a mi mujer @aguszuas, por llevarme a su mundo que ahora es el mío y el que quiero dejarle a mi hijo y sus hijos. Juntas somos guerreras de luz caminando hacia un mundo mejor.
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Wolf aclaró que fue su primera marcha por la diversidad en Uruguay. Se sumó a los pedidos para que se apruebe la ley trans.
"Gracias a mi mujer @aguszuas, por llevarme a su mundo que ahora es el mío y el que quiero dejarle a mi hijo y sus hijos. Juntas somos guerreras de luz caminando hacia un mundo mejor", cerró.
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