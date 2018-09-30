Patricia Wolf emocionada con su primera marcha por la diversidad

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La conductora y modelo compartió una reflexión luego de haber participado junto a su esposa Agustina Zuasnabar de la convocatoria por igualdad de derechos para todos los colectivos de diversidad sexual.

Patricia Wolf participó este viernes de la marcha por la diversidad. En compañía de su esposa Agustina Zuasnabar y de su hijo Dani, la conductora y actriz vivió una jornada muy emotiva entre la multitud.

"Ni bien llegamos a la Plaza Independencia se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a la gente contenta y con ánimos de pasarla bien. Todos juntos marchando con un mismo objetivo. La libertad", escribió en una extensa reflexión en la red social Instagram.

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Wolf aclaró que fue su primera marcha por la diversidad en Uruguay. Se sumó a los pedidos para que se apruebe la ley trans.

"Gracias a mi mujer @aguszuas, por llevarme a su mundo que ahora es el mío y el que quiero dejarle a mi hijo y sus hijos. Juntas somos guerreras de luz caminando hacia un mundo mejor", cerró.