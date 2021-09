Patricia Madrid sobre la afirmación de Lanata: "No creo que haya intocables en Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Lanata tuvo dos pasajes por la TV uruguaya y de ambos se llevó malos recuerdos. De acuerdo a lo que ha declarado en reiteradas oportunidades, fue "echado" de Teledoce por una serie de informes que denominó "los intocables".

Consultada por la situación, la periodista Patricia Madrid consideró que en Uruguay "no hay intocables".

"Hablo por mi experiencia. Siempre trabajé en medios que me dieron libertad para investigar lo que quería investigar. Lanata pudo haber vivido otra situación. Creo que en Uruguay hay personas que son muy herméticas y es muy difícil llegar a conectar y generar información. Hay círculos que son impenetrables y de muy difícil acceso, pero no intocables", dijo en el ciclo Copiloto de lujo, a cargo de Richard Galeano.

Puso el ejemplo de Paco Casal, que mantiene poco o nulo diálogo con los periodistas locales.

"Hoy en día no comparto esa afirmación", agregó sobre Lanata.

En la entrevista también se refirió a su exjefe Ignacio Álvarez, a quien valoró profesionalmente. "Fue uno de los jefes que yo tuve que me dio plena libertad para trabajar y me impulsó a que mejorara y aprendiera un montón de cosas", dijo.

Consideró que ha tenido "actitudes machistas en algunos comentarios al aire" fruto de que no se deconstruyó. "Nacho es un hombre de su generación que creció bajo una determinada educación y parámetros", dijo.