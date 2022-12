Pato Aguilera, a fondo sobre sus adicciones: "Hice un clic cuando pensé que me moría"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, Carlos "Pato" Aguilera visitó Algo contigo para hablar, junto al periodista Pablo Cohen, del libro El hambre y la gloria, que lanzó este año con El País y en el que profundiza en todos los aspectos de su carrera.

Eso incluye una adicción a las drogas que marcó su vida, y de la que ayer habló a fondo con Luis Alberto Carballo. "Creo que todos cumplimos una etapa. Pasé por momentos difíciles, creo que en ese momento no era el momento de sacar un libro, que me lo ofrecieron varias veces. Y como hace años que estoy afuera de todo y hoy no tengo vergüenza de hablar de nada, de la porquería —porque yo hablo de la porquería—, una de las cosas que quería era poder ayudar a los jóvenes para que estén más amparados, los cuiden más y no entren en eso, que es un laberinto sin salida", declaró.

Cuando Carballo intentó aclarar si con "porquería" se refería a las drogas", Aguilera dijo: "No nombro esa palabra". Luego añadió: "Ahora es peor que antes, está a la vuelta de la esquina. Acá no hay ambiente, hay un problema social. En cualquier tipo de ambiente. ¿O te pensás que cuando consumía, consumían solo de Carrasco?".

El exfutbolista le quitó culpas a su entorno y allegados, y asumió responsabilidades. "Qué entorno del Pato. La culpa es mía (...) Nadie se prepara para ser famoso. Yo de golpe, a los 19 años, ya había jugado Mundiales, salí campeón de América con Uruguay, era más conocido que... Pensaba que me comía el mundo. No le daba valor a las cosas. (...) Hay que aprender a decir que no, y yo no sabía decir que no".

Aguilera aclaró que su problema de adicciones fue "al final" de su carrera. Dijo que recién probó el alcohol a los 21 años, y que nunca consumió mientras estuvo jugando al fútbol en Europa.

Consultado sobre cuándo hizo un clic y decidió comenzar a tratarse para recuperarse, declaró: "Cuando pensé que me moría. Y aparte me estaba quedando solo. Te quedás solo, no tenés a nadie, y si vos no das el primer paso, olvidate. No salís. El paso lo tenés que dar vos, y después te van a ayudar (...) Se me iban mis amigos, hacía sufrir a mis hijos, a la gente que me quería, estaba viviendo en un mundo que no sabía cuál era. Estás muerto en vida. Hasta que un día hablando con el Tano Gutiérrez me hizo entender. Fui con Horacio Porciúncula, que está en la salud mental, y ellos dos me salvaron la vida".