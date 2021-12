¿Qué pasó entre María Becerra y Rusherking? Escándalo, aclaraciones y separación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El balance farandulero de 2021 estará marcado por algunas separaciones y crisis de pareja bastante escandalosas o comentadas. China Suárez y Benjamín Vicuña, Wanda Nara y Mauro Icardi y, a una lista larga, se incorporan ahora María Becerra y Rusherking.

Los cantantes tenían uno de los noviazgos más conocidos de la escena musical urbana argentina. Figuras en ascenso con éxito notable entre las generaciones más jóvenes, se robaban las miradas con el amor que se confesaban desde hace algunos años.

Pero este fin de semana, todo eso terminó. Becerra y Rusherking, cuyo nombre real es Thomas Tobar, anunciaron que están separados, después de que ella tuviera una furiosa reacción en Twitter y disparara la especulación de una infidelidad.



Este sábado, la cantante tuiteó polémicos mensajes que luego borró. "Me acabas de cagar el autoestima", "Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho" y "Gil, ¿cómo pudiste hacer esto?", fueron sus publicaciones, que estuvieron acompañadas de otro gesto contundente: dejó de seguirlo a él en las redes.

Rápidamente las capturas de sus publicaciones se viralizaron, y los nombres de ambos se convirtieron en tendencia en Twitter. Y tras llamarse a silencio, ambos acudieron a sus redes sociales para aclarar lo ocurrido y despejar dudas: ya no están juntos.



Becerra escribió: "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado", y agradeció la preocupación de todos sus seguidores.

Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación! — ANIMAL (@MariaBecerra22) December 19, 2021

Acto seguido, el cantante que acaba de lanzar tema con Emilia Mernes —"De enero a diciembre"—, apareció para decir: "La verdad, para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari , lo qué pasó es que conocí a una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto. Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es".

La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari , lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto🙏🏻 — RUSHER KING (@rusherkingg) December 19, 2021

Horas más tarde de romper el silencio virtual, Becerra volvió a Twitter para pedir que dejen de insultar a su ex. "Por favor no insulten más a nadie. Nadie merece recibir odio. ¡A pesar de todo Thomas siempre ha sido una excelente persona conmigo y con todo el mundo! Merece respeto. Él es una gran persona", insistió.