Pablo Carrasco, contertulio de "En perspectiva", fue víctima de violento robo

Pablo Carrasco, uno de los contertulios de "En perspectiva" (Radio Mundo) fue víctima de un violento robo en la calle. El ingeniero agrónomo compartió fotos y un relato de lo vivido en su cuenta de Twitter.

"Ayer al mediodía en Rivera y 2 de julio cargando una bicicleta a la camioneta me agarraron dos por la espalda. Me arrancaron un bolsillo con plata y me tiraron contra el pavimento. Tengo una costilla rota y unos huesos del piso del ojo. Casi me arruinan mi carrera televisiva", escribió Carrasco y publicó una foto de las heridas que tiene en el rostro.

Ayer al mediodía en Rivera y 2 de julio cargando una bicicleta a la camioneta me agarraron dos por la espalda. Me arrancaron un bolsillo con plata y me tiraron contra el pavimento. Tengo una costilla rota y unos huesos del piso del ojo. Casi me arruinan mi carrera televisiva pic.twitter.com/qua3c9t0E9 — Pablo Carrasco (@confin48) October 6, 2021

Carrasco fue invitado días atrás a Polémica en el bar y ha sonado como un posible reemplazo para el lugar que dejó Conrado Hughes en el programa de Canal 10.