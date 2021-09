Pablo Aguirrezábal vinculó al gobierno suicidio frente a Torre Ejecutiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una persona se roció con nafta y ardió en llamas durante varios segundos frente a la Torre Ejecutiva, en Plaza Independencia. Aunque auxiliado por un policía y por dos personas que llegaron con extintores, el fuego le causó tantas quemaduras que este jueves falleció.

Las imágenes del suceso corrieron por redes sociales y comenzaron a dividir opiniones. Algunos llamaron a redoblar esfuerzos para atender las afecciones mentales y hubo quienes lo asociaron a motivos políticos.

Fue el caso de Pablo Aguirrezábal, músico, actor y murguista, que vinculó el suicidio con la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou. "Mientras @LuisLacallePou habla de la violación a los derechos humanos q se ven en otros países, FRENTE a su oficina se prende fuego una persona por la violación a los derechos humanos que su gobierno oculta", escribió en la noche de este miércoles.

El comentario sacudió la red social Twitter. No fueron pocos quienes criticaron esta asociación política. Aguirrezábal se defendió. Cuando una seguidora la criticó por el "odio" y la "falta de respeto", el comunicador, ex Del Sol FM, respondió: El gobierno tiene que tener mejores planes de cuidados, principalmente para la gente que no tiene la oportunidad que tuvimos tú y yo, y no abocarse tanto al mercado y los bienes suntuarios. Que sientas que es una falta de respeto es tu interpretación, que comprendo, y espero q tú no sufras eso".

En otro caso, una seguidora lo acusó de "no volver" de este tipo de militancia, Aguirrezábal replicó: "Espero no regresar de estar atento al sufrimiento de gente que es capaz de hacer algo así. Los gobiernos tapan ese sufrimiento y comprendo que tantos militantes necesiten insultarme al decirlo, pero con insultarme no se disuelve el dolor ni los gobiernos se ponen las pilas".

El gobierno tiene q tener mejores planes d cuidados, principalmente para la gente q no tiene la oportunidad q tuvimos tú y yo, y no abocarse tanto al mercado y los bienes suntuarios.

Aguirrezábal fue parte de Océano FM, con espacios en Segunda pelota durante varios años. Luego pasó a Del Sol FM como integrante de La mesa de los galanes. En 2019, Aguirrezábal decidió dejar la emisora. "Siento que en este momento me estaba atascando, desde mi perfil artístico y político. La forma de comunicación y de empresa que se estaba armando no era la que me quedaba mejor en este momento de mi vida", dijo y añadió que se sentía "estancado".

En materia política, Aguirrezábal es militante de izquierda. En las últimas elecciones trabajó para la lista "El abrazo", integrada por Christian Di Candia, entre otros.