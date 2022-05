El oscuro romance entre la protagonista de "Dirty Dancing" y Johnny Depp: "Nunca vi a un tipo así"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio del tumultuoso juicio que protagonizan Johnny Depp y Amber Heard, salió a la luz el doloroso recuerdo de Jennifer Grey, la protagonista de la película Dirty Dancing, que estuvo comprometida con el actor a finales de los ochenta. El relato se publicó en Out of the Corner, sus flamantes memorias, donde aseguró que Depp era muy celoso y que su noviazgo terminó tiñéndose de tonos bastante oscuros.



Según recordó, la relación entre ambos nació luego de que su representante le organizara una cita “a ciegas” con Depp en 1989, cuando Grey tenía 29 y el actor 26 años. Apenas dos semanas después de ese primer encuentro, la pareja ya estaba comprometida.



“Comimos, hablamos, bebimos Jack Daniel’s, nos reímos a carcajadas, hicimos pausas para fumar a mitad de camino... Él era ridículamente hermoso, sorprendentemente abierto, divertido, extravagante y dulce”, escribió Grey. Juntos decidieron adoptar un perrita a quien trataban como un hija. “Era nuestra bebé de práctica y quien me hacía gran compañía cuando Johnny tenía que viajar fuera de la ciudad”, relató.



Sin embargo, con el correr del tiempo el comportamiento de Depp se volvió errático. “Johnny iba y venía todas las semanas a Vancouver, pero de repente empezó a meterse en problemas con regularidad: peleas en bares y disturbios con la policía", describió sobre el romance que terminó antes de que la actriz cumpliera los 30 años.



“Empezó a perder sus vuelos a Los Ángeles porque se quedaba dormido o, cuando volvía a casa, se ponía como un loco celoso y paranoico por lo que yo había hecho mientras él no estaba”, continuó contando en su libro. “Atribuí su mal humor y su infelicidad a que se sentía miserable e impotente al no poder dejar la serie Comando Especial".



“Era como una maldita hoguera”, dijo la actriz hace un tiempo en una entrevista. “Todo fue como un..., ‘¿Estás bromeando? ¿Me estás tomando el pelo? Nunca había visto a un tipo así’”. “Energéticamente, estar con él era como, ‘Oh, estoy siendo totalmente, totalmente compensada por las mierdas que acabo de pasar’”.