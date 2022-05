Oscar Andrade se quejó con Víctor Hugo Morales del "blindaje mediático" en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Frente Amplio Oscar Andrade viajó a Buenos Aires para una serie de actos políticos ante uruguayos radicados en aquel país. Este sábado disertó en "La casa de la amistad Argentina - Cuba" en la capital de ese país.

En la mañana de la AM 750, de Buenos Aires, Víctor Hugo Morales entrevistó al senador del Frente Amplio. Hizo una evaluación positiva de los resultados del referéndum del 27 de marzo a pesar de que el "SÍ" no logró los votos para la derogación de los 135 artículos cuestionados de la LUC.

También se quejó de lo que llamó un "blindaje mediático inédito" y recordó la negativa a la cadena de radio y TV a la campaña del "SÍ" en la fase de recolección de firmas, sin hacer mención al mensaje que en su momento protagonizó el actor César Troncoso.

"Casi no hubo entrevistas en donde pudiéramos dar opinión acerca del referéndum. No se nos prestó la cadena. No se dio espacio", le dijo a Víctor Hugo.

El periodista uruguayo consideró que "en el vientre de esa derrota venía un dato muy bueno para el Frente Amplio", algo en lo que coincidió Andrade.