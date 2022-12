Novia de Cristian U denuncia grave acoso policial en una ruta uruguaya: "Le pidió sexo en la ruta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristian U hizo una fuerte denuncia este miércoles en LAM (América TV) vinculada a su pareja, Dahiana de los Santos, quien tiene residencia en Punta del Este. De acuerdo al testimonio del ex Gran Hermano, la joven viajaba por carretera y "en un pueblito antes de Montevideo" fue interceptada por un agente policial en moto.

"Ella tenía el seguro vencido hacía 4 días", contó Cristian U y añadió que el policía le informó que debía retener el auto. "Decime qué tengo que hacer o pagar, pero no me saques el auto que estoy yendo a buscar a mi hijo y me matas", le respondió".

Entonces el policía habría asegurado: "Estoy con vos no se arregla con plata. Se arregla con vos... Le pidió sexo en el medio de la ruta", añadió Cristian U.

Dahiana de los Santos tomó su celular y empezó a grabar pero el policía la instó a que se detuviera. "Después le sacó 400 dólares y se tuvo que ir a Maldonado pidiendo en los paejes que le abrieran la barrera porque no tenía plata", contó Cristian U, quien añadió que la joven formuló la denuncia en contra del agente.

"Cuando lo saquen del cargo, lo voy a ir a buscar, te juro. Como hombre voy a darme el lujo de encontrármelo", prometió Cristian U.