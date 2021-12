Novia de "Canario" Álvarez hizo una aclaración sobre los cánticos en la fiesta de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El video viral de Agustín "Canario" Álvarez y su novia Thalía Rodríguez entonando una canción alusiva a "cuando matamos una gallina" se ha vuelto tema de la semana. Los futbolistas de Peñarol y también su presidente, Ignacio Ruglio, fueron citados por Fiscalía para dar explicaciones sobre una presunta apología del delito.

La novia del delantero aurinegro emitió una declaración por redes sociales. "Queremos aclarar que hicimos un vivo, con la única intención de transmitir que nos estábamos divirtiendo con la familia de los jugadores, festejando sus triunfos. Se cantaron canciones que canta la hinchada. No apoyamos ningún acto de violencia, y menos hacia una persona fallecida, cuando sabemos qué hay una familia atrás sufriendo su pérdida", escribió la joven.

No apoyamos ningún acto de violencia, y menos hacia una persona fallecida, cuando sabemos qué hay una familia atrás sufriendo su pérdida. 💛 — тнalιa rodrιgυez (@thaliarod96) December 12, 2021

El fin de semana, las redes sociales estallaron con las imágenes en las que se ve a Álvarez entonando el cántico de la hinchada: "Cómo me voy a olvidar, cuando matamos a una gallina. Como me voy a olvidar, fue lo mejor que me pasó en la vida", canta el delantero que es, junto a su novia, el único que sale en cámara pero claramente la canción es entonada por todos los presentes.

El video forma parte de una transmisión en vivo que hizo Thalía la noche del viernes durante la celebración.