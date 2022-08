Nathy Peluso reveló que se siente española, los argentinos la criticaron y así reaccionó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nathy Peluso se convirtió inesperadamente en el personaje del fin de semana. La cantante argentina, que lleva 18 años radicada en España, se volvió blanco de críticas por unas declaraciones brindadas en 2021 en las que confesaba que se siente más española que de su país natal. En las redes, sus compatriotas no se lo perdonaron.

“Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver”, dijo a la revista Vogue, para una entrevista publicada en diciembre de 2021 y que recién ahora cobró relevancia mundial.

Y agregó: “Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español”.

En Twitter, Nathy Peluso se convirtió en tema tendencia (trending topic), y las críticas fueron entre simpáticas y muy duras. Varios usuarios de la red social repararon en cómo en sus canciones le da mucha importancia al hecho de ser argentina.

Tiene, de hecho, una canción llamada "Buenos Aires", un verso de "Sana Sana" en el que resalta que es "Argenta como la Negra Sosa", y firma con el rapero Trueno una colaboración de nombre "Argentina".

igual es re entendible q nathy peluso diga q se siente más española q argentina si vivió allá toda su vida PERO le hubieras puesto madrid y no buenos aires al mejor tema q sacaste pedazo de lora colonizadora mirame a la cara cuando te habl — gua (@gguaddaduana) August 14, 2022

Dejé de seguir en Instagram a nathy peluso pic.twitter.com/NNiVJYsF6Z — chan vandalizó a un gaturro restaurado (@chanXcoraline) August 14, 2022

En Twitter, se establecieron comparaciones entre la cantante y la actriz Anya Taylor-Joy, de ascendencia argentina y con fuerte identificación con el país, e incluso con Lionel Messi, futbolista que está en Europa desde el 2000.

anya taylor joy: me gusta el dulce de leche vandalicé al gaturro

nathy peluso: con el virreinato me hice la casa — lyserg (@lyserg____) August 14, 2022

Nathy peluso criada a guiso de fideos moñito a la vuelta de la cancha de Platense: Oshhtia chaval



Mateo Messi nacido en España: que onda bigote de chele — Damián Cejas (@DamCejas) August 14, 2022

redes La reacción de Nathy Peluso

Ante la ola de críticas y fiel a su estilo filoso, picante, la cantante de "Corashe" también se volcó a las redes sociales para contestar.

En su cuenta de Twitter, Nathy Peluso reaccionó con el siguiente mensaje: "Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja. LOL, el mundo es un cuadro", e ilustró con la fotografía de la pastafrola en cuestión.

El posteo acumuló más de 30 mil likes y otras interacciones, y no faltaron los que duraron de la veracidad de la imagen elegida por la artista.

leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola q me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro pic.twitter.com/TuiACvYp2m — Nathy Peluso (@NathyPeluso) August 14, 2022

No es la primera vez que Nathy Peluso queda envuelta en polémicas. El año pasado, la cantante generó muchas críticas por el videoclip de "Ateo", el tema que realizó junto a C. Tangana y cuyo visual, muy sensual, fue filmado dentro de una iglesia.

Antes, había sido acusada de plagio y de apropiación cultural por las similitudes entre su canción "La sandunguera" y el tema "El barrio", de la rapera afroamericana Hurricane G y lanzado en 1997.

Peluso estuvo en Montevideo este año, como parte de la primera fecha del festival Primavera 0, que tuvo lugar el 28 de abril en el Antel Arena y del que participaron Gorillaz y el local Zeballos.

​