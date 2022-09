Natalia Oreiro recordó su insólito encuentro con Robert De Niro y Whitney Houston

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco del estreno de la versión argentina de ¿Quién es la máscara?, el popular formato que en Uruguay se vio por La Tele, la conductora del programa, Natalia Oreiro, ofreció una entrevista con Infobae en la que repasó dos insólitas anécdotas.

La primera está relacionada a Whitney Houston, la legendaria cantante de éxitos como "I Will Always Love You" y "I Wanna Dance With Somebody". Así lo relató la uruguaya: "La primera vez que canté en vivo tenía 19 años, fui a una convención a Boston y estaban las autoridades de la compañía (discográfica). Estaba re nerviosa, esperando atrás de unas cortinas para cantar, toda así, chiquitita, con dos tamboriles que me acompañaban. Y de repente escucho a la persona que cantaba antes y parecía Whitney Houston. Miro... y era ella nomás", dijo, entre risas.

"Me pasó por al lado… ¡¿Cómo salgo a cantar “Que sí, que sí” después de Whitney Houston?! Después me pasó lo mismo en España, que me mandaron después de Mariah Carey", agregó. "Yo salía con mi primera canción, era para ver si me hacían un disco. Finalmente lo hicieron y vino todo lo demás"

Enseguida recordó su accidentado encuentro con Robert De Niro. "Cuando estábamos haciendo Un argentino en Nueva York, tuve en un día de descanso en Broadway y de repente pasa un actor y le digo: '¡Pacino!'. Se da vuelta y me dice: 'De Niro'. Y yo: 'Perdón...', narró entre risas. "Se te mezclan los nombres… Soy un papelón. La gente va a pensar que soy boba", concluyó.