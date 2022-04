Natalia Oreiro se quedó sin palabras cuando le preguntaron quién podría ser su sucesora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes se estrenó en Amazon Prime Video la serie Iosi, el espía arrepentido, que tiene a Natalia Oreiro como una de sus principales figuras. Gran apuesta regional de la plataforma de streaming, el miércoles hubo una avant premiere en el Teatro Colón en la que la uruguaya se mostró radiante, vestida toda de blanco.

Allí, la conductora de La Voz Uruguay tuvo que atender a la prensa y, entre otras cosas, contestar preguntas de corte más farandulero. Y una de ellas la dejó sin palabras: "¿Quién puede ser la próxima Natalia Oreiro?". La morocha se mostró visiblemente incómoda.

Interceptada por un notero del programa LAM de América, a la actriz y cantante se le planteó la siguiente interrogante: "Es muy de argentinos buscarle sucesores a las figuras que tenemos. ¿Qué te pasa a vos cuando te preguntan quién puede ser la próxima Natalia Oreiro, con las Lali Espósito, las Tini, las María Becerra? ¿Quién te gusta de ellas? ¿Quién te parece que podría ocupar tu lugar, si alguien puede?".

"Me vuelvo loca", contestó amable Oreiro, pero enseguida hizo un silencio mientras trataba de salir del paso. "Yo a la única que conozco porque trabajé con ella y la amo es a Lali", explicó, "y me parece una genia. Y María y Tini me parecen buenísimas como cantan, me parecen las tres muy talentosas. No me hagas elegir".

La uruguaya insistió en que tiene un vínculo con Lali, y contó que pronto saldrá una canción que grabó con ella y con Soledad Pastorutti. "Y el corazoncito te tira", siguió, "pero no se parecen en nada a mí".

En la misma nota, a Oreiro le preguntaron si era "team Wanda o team China", en referencia al famoso escándalo titulado Wandagate. "¡No me hagas decir eso!", pidió la actriz, fiel a su estilo libre de polémicas. "Yo banco a las mujeres. Y trabajé con la China, me parece lo más. Pero banco a todas las mujeres, no creo que haya que estar de un lado o del otro".