Natalia Oreiro y el apasionado beso que le dio a Carlos Baute en los Premio Platino

Natalia Oreiro fue una de las representantes uruguayas que tuvo la última gala de los Premios Platino, los reconocimientos al cine iberoamericano que este domingo galardonaron a la película El olvido que seremos y a la serie Patria, como lo mejor de la última temporada.

Oreiro, que ha sido premiada a lo largo de las ediciones por su trabajo en la película Gilda, no me arrepiento de este amor, y que también ha hecho la conducción de la ceremonia, llegó a Madrid con un impactante vestido rojo para cantar en la velada. Junto al venezolano Carlos Baute, hicieron una versión del clásico "Quizás, quizás, quizás".

La nota de color fue que al final de la interpretación de la canción, Oreiro le dio un apasionado beso a su colega. Con eso pareció descolocar a Baute, que aseguró que la situación no había sido ensayada, aunque su comentario bien podría haber sido parte del acting.



"Esto no estaba ensayado", comentó Baute, risueño. "¿Lo de la nariz roja no?", le dijo Oreiro, mientras le limpiaba el labial con el que le había manchado la cara. "Me ha gustado, me ha gustado", siguió el cantante.



La actuación de la pareja había sido precedida por un cortometraje en blanco y negro, hecho por el uruguayo Nacho Álvarez (Explota, explota), y en escena incluyó también un apretado baile.



Los Platino fueron transmitidos por TV Ciudad, y este lunes los retransmite Canal 5, a las 22.00.

gala "El olvido que seremos" y "Patria", las ganadoras

La película El olvido que seremos y la serie Patria fueron las triunfadoras de la VIII edición de los Premios Platino, la del reencuentro tras la versión virtual del año pasado, con una gala presencial celebrada en Madrid en la que la música, la alegría y el humor fueron las notas dominantes.



El olvido que seremos, una producción colombiana dirigida por un español (Fernando Trueba) y protagonizada por otro (Javier Cámara) llegaba a la gala empatada en 11 nominaciones con La llorona, del guatemalteco Jayro Bustamante. Pero la adaptación de la novela de Héctor Abad Faciolince se llevó los premios principales: mejor película iberoamericana de ficción, mejor dirección (Fernando Trueba), mejor guion (David Trueba), mejor dirección de arte (Diego López) y mejor actor para Javier Cámara, que se transformó (literalmente) en colombiano para dar vida a Héctor Abad Gómez, padre de Faciolince.

La llorona, otro premiadísimo film que comenzó su carrera ganando el galardón principal de las Jornadas de los Autores de Venecia de 2019, consiguió tres premios técnicos, a mejor montaje (para Gustavo Matheu y Bustamante), mejor dirección de fotografía (Nicolás Wong) y mejor dirección de sonido (Eduardo Cáceres).



Los premios de interpretación se completaron en el apartado femenino con un pleno de La boda de Rosa, la película de Icíar Bollaín sobre una mujer que decide dar un giro radical a su vida. Esa mujer es Candela Peña, que recogió un merecido premio, completado por el conseguido por Nathalie Poza como mejor Actriz de reparto, por interpretar a la hermana de la protagonista en este film.



El chileno Alfredo Castro, uno de los grandes nombres de la actuación latinoamericana, se llevó su segundo Platino —el primero fue como protagonista de Los perros (2017)—, como mejor actor de reparto por El príncipe. Su compatriota Maite Alberdi completó en Madrid el triunfal recorrido de El agente topo, nominada al Óscar y que consiguió los Platino a mejor documental y el premio especial al Cine y Educación en Valores.

El agente topo

El premio a mejor Ópera Prima fue para Las niñas, de Pilar Palomero, que suma su Platino a los cuatro Goya, tres Feroz y la Biznaga de Oro del Festival de Málaga.



En el apartado televisivo, con seis Platino en liza, dos producciones acapararon todos los premios. Patria, adaptación de la dura novela de Fernando Aramburu sobre cómo afectó el terrorismo de ETA a dos familias, fue la triunfadora de la noche con cuatro premios de cinco a los que optaba.



Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana; mejor actriz (Elena Irureta, que completa un año redondo tras haber conseguido el Forqué y el Feroz); mejor actriz de reparto (Loreto Mauleón, que no pudo contener las lágrimas) y creador de miniserie o teleserie (Aitor Gabilondo) fueron sus conquistas. Está en HBO Max.



Andrés Parra como protagonista y Christian Tappan, como secundario, fueron los ganadores de los dos Platino por su trabajo en El robo del siglo, una serie de Netflix que cuenta la historia del asalto al Banco de la República en Valledupar en 1994, en el que los ladrones se llevaron el equivalente a 33 millones de dólares.