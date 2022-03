Natalia Lobo no pudo cumplir su sueño de casarse en Uruguay, pero igual tuvo su boda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La actriz argentina Natalia Lobo contrajo este fin de semana matrimonio con Ariel Polaco, con quien lleva seis años de relación. La pareja realizó una ceremonia mixta en el Boating Club de San Isidro, y el evento fue diseñado por la propia novia junto a sus amigos.

Fue una jornada soñada, le contó Lobo a La Nación, a pesar de que no pudo cumplir su sueño de casarse en Uruguay. Es que la artista tenía planeado contraer matrimonio en medio de un bosque en la costa de Maldonado, entre Punta del Este y José Ignacio.

Lobo quería tener una fiesta íntima, con pocas decenas de familiares y amigos, en la naturaleza uruguaya, porque esa ha sido la zona de disfrute de sus veranos y de encuentro con Polaco.

Finalmente, el coronavirus y el contexto pandémico le arruinó esos planes, y la boda se concretó en su país, Argentina. "Soñaba con hacer la boda en el bosque, en Uruguay, pero estuvo mejor que fuera acá porque pudo venir mucha familia que, de otra manera, no iba a llegar", contó a La Nación. "Una sueña, pero después te das cuenta que hay un montón de gente que querés que no puede estar porque es caro, es complicado, está el covid. Fue perfecto que fuera en Buenos Aires, ahora me doy cuenta".

En su momento, la actriz de Chiquititas había asegurado que descartaba casarse en la ciudad, pero esa idea tuvo que modificarse. Y fue para mejor: hubo el doble de invitados y para la novia fue "más que una fiesta de casamiento, fue una trama familiar con todas las mujeres" de su familia. "Fue una fiesta para todos, un salto cuántico de amor", aseguró.

En sus redes sociales, Lobo compartió un breve clip de la ceremonia, para la que lució un vestido del diseñador Benito Fernández, y manifestó: "Tengo de todo para compartir con ustedes, sigo mareada de tanto amor y magia, pero para empezar, esta imagen resumen bastante bien todo lo que sucedió el sabado... amor, alegría, entrega, gente amada, ritual, musica, magia, unión y vibración altísima!!!!!".