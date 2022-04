Nai Awada reveló que tiene "muchas ganas" de mudarse a Uruguay y desató la polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nai Awada es una de las figuras más mediáticas que ha dado Argentina en los últimos años. Polémica como pocas, la joven cuenta, además, con nombres de peso en su familia que aumentan su exposición: es hija del actor Alejandro Awada y sobrina de Juliana, esposa del expresidente Mauricio Macri. Ahora también se presenta como una sobrina "del corazón" de otra figura controversial, Viviana Canosa.

Y en los últimos días, Awada sorprendió a sus seguidores al contar, a través de Twitter, que consideraba mudarse a Uruguay, siguiendo la tendencia que varios famosos argentinos han tomado desde 2020 hasta ahora.

"Ando con muchas ganas de irme a vivir a Uruguay. Siento que no se puede vivir más así (en Argentina) y no quiero criar a mis hijos así. Me duele el alma, pero me quiero ir del país", aseguró.

Ando con muchas ganas de irme a vivir a uruguay . Siento que no se puede vivir más así y no quiero criar a mis hijos así . Me duele el alma pero me quiero ir del país . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) April 1, 2022

Su declaración generó repercusiones inmediatas, tanto entre los usuarios de redes como en la prensa, que pasó a titular que Awada estaba lista para abandonar Argentina. De ahí en más, se generó una bola de nieve de críticas, opiniones y aclaraciones constantes.

Furiosa tras la primera ola de críticas, escribió: "A todos los K y peronchos asquerosos mandándome hate solo por ser Awada, cielos, les cuento que me chupa un huevo la política y que solo quiero vivir bien loco. Mi papá es uno de los mejores actores del país y nada tengo que ver con política, pero ustedes manga de roñosos, ¡a laburar!".

Luego se cruzó con algunos portales, y aclaró: "Siempre sacando de contexto: amo mi país, que quede muy claro, y siempre lo digo. Simplemente soy joven y pienso en ser madre y no alcanza la plata para nada y tengo MIEDO de salir sin mi novio por capital, porque hay muchísima inseguridad y es TERRIBLE ser mina en Argentina".

Más tarde, Awada aclaró que optó por Uruguay como destino ya que su novio es uruguayo y aquí tiene familia, además de que viaja constantemente por motivos laborales.

Cansada de la andanada de críticas que recibió por parte de usuarios de la red, y sobre todo por un fuerte cruce que protagonizó con la actriz Luana Pascual, “La Loba de Catán”, Awada remató su idea.

"Siempre voy a elegir vivir acá, manga de boludos", escribió entre varios insultos. "Fue una expresión de hartazgo. Cómo les gusta eh. Hay Naiara para rato y amo mi país", culminó.

Amo mi país y siempre voy a elegir vivir acá manga de boludos . Son tan básicos que por dar opinión distinta a la suya automáticamente soy macrista se dan cuenta ? BÁSICOS usen la cabeza ! Viven como el orto y los siguen votando y amando 🤦🏻‍♀️ — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) April 2, 2022