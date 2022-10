Nacho Álvarez recordó un "encontronazo fuerte" con la fiscal Fossati: "No está muy centrada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En medio de una polémica entre la fiscal Gabriela Fossati y el periodista Eduardo Preve, con el caso Astesiano como telón de fondo, el conductor de La pecera, Ignacio Álvarez, dio su visión sobre los hechos, recordó un "encontronazo fuerte" con la letrada y llamó a la considerar la posibilidad de "pericias psiquiátricas" sobre los magistrados.

Cuando un oyente de Azul FM le señaló que lo había percibido "tibio" con Preve y "duro" con la fiscal, Álvarez concedió: "Preve es amigo. Lo conozco. Trabajaba conmigo", dijo en referencia al pasado como productor de Las cosas en su sitio del actual director de informativos de TV Ciudad.

"Con la fiscal tengo un lío desde hace años por un tema periodístico. Tuve un encontronazo fuerte. Para decirlo con mucho cuidado, me parece una magistrada no muy centrada", dijo y detalló que la discusión con Fossati terminó "a los gritos" y actualmente la fiscal tiene bloqueado al periodista en Twitter.

Luego el periodista estimó: "No lo digo yo solamente. He hablado con otros fiscales y magistrados y demás. Hay un tema que lamentablemente se repite. No es la única. Sería bueno hacer una pericia psiquiátrica o psicológica para magistrados que definen sobre cosas tan sensibles como la libertad o la prisión de una persona".

"Hay gente que está mal de la cabeza. Eso pasa en el periodismo (y a mí haceme una pericia si querés), pero también pasa en la Justicia, en la Fiscalía, en la medicina. Son cosas preocupantes y peligrosas", concluyó.