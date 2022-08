Nacho Álvarez molesto con el gremio de periodistas: "Traidor de su esencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista Ignacio Álvarez empleó las redes sociales para lanzar una dura crítica a la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) por lo que consideró un "flechamiento".

"No espero nada de APU ni me interesa. Pero oh casualidad saltan cuando critican a un periodista desde la derecha, y cuando a mí el FA me quiso meter en cana, todos calladitos. Lo mismo cuando nos pegaron las ONGs compañeras. APUroflechamiento. Otro gremio traidor a su esencia", escribió el periodista de Santo y seña y La pecera.

No espero nada de APU ni me interesa. Pero oh casualidad saltan cuando critican a un periodista desde la derecha, y cuando a mí el FA me quiso meter en cana, todos calladitos. Lo mismo cuando nos pegaron las ONGs compañeras. APUroflechamiento. Otro gremio traidor a su esencia. — ignacio alvarez (@igalvar71) August 24, 2022

Aunque no lo menciona, el comentario viene a colación de un comunicado que emitió APU hace unos días y de condena a la senadora oficialista Graciela Bianchi, La legisladora expresó que se había "encargado" del periodista Eduardo Preve, jefe de noticieros de TV Ciudad y antes coordinador en Subrayado.

APU calificó como "graves" y "antidemocráticas" las palabras de la senadora durante una sesión parlamentaria.