Murió su padre y Cristian U compartió un desgarrador video de la negligencia médica

Con un impactante video que publicó en las redes sociales, el ex Gran Hermano Cristian U informó que su padre murió. Además, junto a la grabación Urrizaga hizo una contundente denuncia por el desgarrador momento que debió afrontar junto a su familia cuando, ante la supuesta demora del arribo de una ambulancia, debió trasladar a su progenitor en su propio auto y al llegar al hospital más cercano tuvo que subirlo a una camilla sin ayuda del personal de salud e ingresarlo al nosocomio. “Voy a iniciar acciones legales porque hicieron un abandono de persona de forma terrible. Imagínate que la mujer de mi papá, llamó al 911 y al 107, llegó la Policía a los 5/7 minutos de que llamó. La Policía llegó y ellos empezaron a llamar a la ambulancia”, dijo el DJ a LA NACION .

Según el posteo que hizo Cristian U en Instagram, su padre empezó a convulsionar y, ante la demora de una ambulancia que lo asista y traslade, él tuvo que llevarlo en su vehículo hasta el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, en el barrio porteño de La Boca. “No solo perdí lo más importante que tengo, sino que sentí la peor m... que sienten los argentinos: el manoseo, la mentira y por sobre todas las cosas como se cag... en la vida”, escribió junto al video donde registró el momento en el que llegó al centro médico.

En las imágenes se puede ver como el exGran Hermano llega a los gritos con su hermano, una mujer y, al menos, otra persona que grabó la escena. De acuerdo al texto que acompaña el video “el poco personal que había, no hacía nada, solo nos dieron una camilla, lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio, en la puerta había 3 ambulancias paradas y médicos al lado de ellas, sentí querer matar a todo el mundo, luego de eso sale un médico y me dice ‘le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue lo siento mucho’”.



“Yo estaba en Puerto Madero. Llegué a La Boca y la ambulancia seguía sin llegar. Me quedé ahí viendo qué hacíamos hasta que decidí cargarlo, los policías me dijeron que ‘no’. Les dije que me lo llevaba igual. Lo cargue yo solo, imagínate un peso muerto de más de 80 kilos, justo cuando lo estoy cargando aparece mi hermano, me ayuda, bajamos... imagínate lo que tardamos, entre que vino el ascensor, bajamos, lo subimos al auto, nos fuimos, llegamos al Argerich, que estaba a cinco cuadras. Justo ahí recién estaba saliendo la ambulancia. Había tres ambulancias más, había médicos”, detalló el exGran Hermano a este medio.

Luego, ya en el acceso de al hospital, Urrizaga aseguró que “los cruce a los de la ambulancia, para que me ayuden a bajarlo. Me ignoraron, empecé a los gritos, el de seguridad nos dio una camilla, nadie nos ayudaba. Filmamos todo. Hicieron un abandono de persona. El médico nos dijo que trataron de sobrevivirlo, a que le hicieron electroshock, que le volvieron los signos vitales pero que se les fue de nuevo, todo esto me da la pauta, de que si hubieran tardado el tiempo que dice [Alberto, director general del SAME] Crescenti por todos los medios, que tardan en llegar a los domicilios, lo hubiesen salvado, pero no, lo dejaron morir”.