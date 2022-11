Murió John Anthony Aniston, padre de Jennifer Aniston: la emotiva despedida de la actriz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El veterano actor John Anthony Aniston, quien interpretó al villano Victor Kiriakis y también al Dr. Eric Richards a lo largo de 2886 episodios de la telenovela Days of Our Lives, falleció el viernes a los 89 años. La noticia fue compartida por su hija, la actriz Jennifer Aniston en las redes sociales.

Aniston, parte del elenco de la recordada serie Friends publicó un sentido mensaje en las redes sociales.

"Querido papá John Anthony Aniston. Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy muy agradecida de que subieras a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto", escribió Aniston en una semblanza compartida en Instagram sobre el fallecimiento ocurrido el 11 de noviembre.

"Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos. No te olvides de visitarme", finalizó.

John Aniston había nacido como John Anastassakis en la isla griega de Creta en 1933. Junto a su familia se mudaron a Estados Unidos en 1943, y acortaron el apellido a Aniston.

Fue actor de las longevas ficciones Days of our lives y Search for Tomorrow, y antes había servido en la marina de Estados Unidos y trabajado en teatros de Nueva York.

En Days of our lives, que le valió una nominación a los Daytime Emmy en 1965 y un premio a su carrera el pasado mes de junio, interpretó al villano de la historia, Victor Kiriakis. El actor no asistió a la ceremonia celebrada este año, pero su hija realizó un discurso de aceptación.

"Durante más de 30 años, su dedicación a (Days of our lives) le ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros actores, amistades profundas y ha emocionado a millones de fanáticos en todo el mundo", dijo Jennifer Aniston. "Su carrera es literalmente la definición de un logro de toda una vida".