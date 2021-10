Murió James Michael Tyler, el recordado Gunther de Friends

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





En la mañana del domingo en Los Ángeles murió James Michael Tyler, el querido Gunther de Friends. El actor, que tenía 59 años, había revelado hace pocos meses que desde hace tres años luchaba contra un cáncer de próstata.

“Michael amaba la música, alentar a su equipo de fútbol (americano), los Clemson Tigers, y solía emprender aventuras divertidas y espontáneas. Si lo conocías conseguías un amigo para toda la vida”, dice el comunicado difundido por sus representantes a pocas horas de su deceso ocurrido en su casa.



Para los fanáticos de Friends alrededor del mundo la noticia de la enfermedad del actor resultó una sorpresa ya que poco tiempo antes había aparecido en el especial de reunión de la serie estrenado en HBO Max.



En ese momento su participación fue vía videollamada y aunque en el momento de la grabación no hizo referencia a su salud, luego explicó que ese era el motivo por el que no había estado en el estudio como el resto del elenco secundario de la serie.

“Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción. No quería que fuera como, ‘y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, confesó el actor, unos días después del evento durante una charla con el programa matutino Today.

Aunque James era un actor televisivo con diversas apariciones en series como Scrubs y Just Shoot Me!, entre otras, siempre será recordado por los 150 episodios de Friends en los que interpretó al platinado Gunther, el encargado del café Central Perk que sentía un enamoramiento nada secreto por Rachel (Jennifer Aniston), odiaba a Ross (David Schwimmer) y apenas toleraba al resto del grupo.



Amado por los fans que se referían a su personaje como “el séptimo amigo”, el actor nacido en Mississippi apareció por primera vez en el segundo episodio de la serie y en los diez años en los que el programa estuvo al aire fue el intérprete secundario más convocado por los productores.



De pocas palabras y bastantes gestos sarcásticos, de todos modos el personaje tuvo la oportunidad de confesarle sus sentimientos a Rachel en el capítulo de despedida de la ficción, complicando, intencionalmente o no, la esperada reunión del dúo romántico.