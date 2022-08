Moria Casán contra Susana Giménez: "Hace 40 años que me comparan con la albina charrúa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Moria Casán explotó luego de las nuevas comparaciones que los periodistas argentinos suelen hacerle a Susana Giménez, a quien ahora calificó como una “albina ahora charrúa”.



Todo empezó la semana pasada, cuando en LAM le consultaron sobre el presente laboral de Giménez en Punta del Este, donde presenta la comedia Piel de Judas. “Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo”, dijo sin querer entrar en mayores detalles.



Tras escuchar esas declaraciones, el equipo del ciclo argentino A la Tarde se contactó con ella para preguntarle cómo estaba el vínculo con la diva. "El ‘level’ de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas”, escribió a través de un mensaje enviado por WhatsApp.



“Son notas de personas que no tienen nada que ver conmigo ni esencia ni en conceptos ni en nada”, agregó Moria. “Después de 40 años que me sigan comparando con la albina ahora charrúa ni siquiera me enoja, pero tengo una vida plena, hermosa”.



“Siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba. Creo que soy más conocida por mi personalidad que por mis trabajos personales, que ya tienen más de 50 años”, añadió.