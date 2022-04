More Rial está embarazada y su novio Maxi Bertorello elegirá el nombre: los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

More Rial está embarazada. Fue ella la que, luego de semanas de rumores, confirmó la noticia durante una entrevista con el programa LAM de Ángel de Brito. "Empecé a sentirme un poco mal, con muchos vómitos. Por eso, Maxi me dijo que me haga un test. Pensé que no iba a dar positivo, era todo muy reciente", dijo sobre el momento en el que junto a su pareja se enteraron de la noticia.

La hija mayor de Jorge Rial atraviesa su segundo mes de embarazo. Se trata de su segundo hijo, pero el primero con su actual novio, el cuartetero cordobés Maximiliano Bertorello.

La mediática joven de 23 años ya es madre de Francesco, que tiene tres años y es fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, con quien tuvo una escandalosa ruptura con denuncias de violencia de por medio. Actualmente su relación es cordial.

Feliz con la noticia, Bertorello habló del tema en una entrevista para Mitre Live: "Me emocionó verlos a More y a Francesco, yo sé la clase de madre que es y estoy contento que sea la madre de mi nuevo hijo. Sé como es con Fran, no se le puede pedir nada más a la vida, esta bueno poder ser felices todos juntos", dijo el cantante.

More Rial, quien también participó de la charla se mostró feliz por la llegada de su segundo hijo. Y lo que no demoró fue la pregunta ineludible: el nombre para el bebé. Sin embargo, la hija de Jorge Rial aclaró que el nombre del bebé lo determinará Maximiliano Bertorello.

"Yo no pienso mucho en los nombres. A Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Él quiere Bautista por el padre supongo", dijo sobre si llega a ser un niño, aunque por el momento eso no se ha podido confirmar.

¿Cómo se enteró Jorge Rial de la noticia?

Hace tiempo que Jorge Rial y su hija Morena dejaron de lado sus diferencias. Y entre los detalles de esta nueva etapa, More dio detalles que la forma en la que se enteró su padre sobre su embarazo. Fue Francesco quien se lo contó. "Le dijo ‘Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza’", en ese momento el exconductor de Intrusos la miró y le preguntó su era cierto. Ante la confirmación, se quedó shockeado. Luego de esta reacción llegó la emoción por la llegada de un nuevo nieto.