Mónica Gonzaga, sobre la multa que debe pagar en Uruguay: "Es un problema grave"

Mónica Gonzaga volvió a hablar de la multa que tiene pendiente en Uruguay, por una fiesta multitudinaria ocurrida en su casa de Punta del Este en el verano de 2021, en plena pandemia. Por el evento, el hijo de la actriz fue expulsado del país, y deberá pagar unos 30 mil dólares.

En entrevista con Intrusos, Gonzaga se refirió a la situación protagonizada por su hijo Adriano Sessa, quien según la Justicia local violó las normas vigentes en ese entonces en relación a la prohibición de las aglomeraciones. Sobre la indemnización, dijo que es un tema que le quita el sueño.

La actriz relató al detalle cómo ocurrieron los hechos, según su versión. “Yo la pasé fantástico. Me agarró en Punta del Este. Me fui con amigos de mi hijo, me instalé en la casa y cerraron las fronteras. Nos quedamos siete meses ahí. La pasé bárbaro”, recordó.

“Fue hermosa la pandemia hasta que un día yo me voy a mirar Detrás de sus ojos y dejo en el quincho ocho, nueve chicos: dos familiares, Alex y Lucas Sessa, otro, el hijo del dueño de una inmobiliaria muy importante de Buenos Aires, que no era muy amigo de mi hijo, más bien de los sobrinos”.

“Todo estuvo bien hasta que a los chicos se les ocurrió mandarle la ubicación a dos colegios para que fueran chicas. Eran ocho boludones, no iban a festejar el cumpleaños solos. Yo los entiendo. Pero se viralizó”, explicó la argentina, que aseguró que las 500 personas que se reunieron estaban en los alrededores del lugar y no en el domicilio. “Ni Susana Giménez puede meter 500 personas en su casa”, comentó.

Según Gonzaga, su hijo “firmó cualquier cosa” porque tenía miedo de que ella “lo matara a palos”. Entonces la carta fue archivada y queda pendiente una multa, sobre la que su abogado trabaja y que ronda los 30 mil dólares.

“Es un problema grave, que me quita el sueño, pero espero que los uruguayos entiendan y que podamos hablar cara a cara y que la cosa se arregle”, declaró Gonzaga para cerrar el tema.